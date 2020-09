Virus, boom di contagi in un giorno. Ma anche di guariti

PERUGIA - Boom di casi ma anche di guariti. Alti su entrambi i fronti i numeri del Coronavirus in Umbria. Impennata di nuovi positivi al Covid accertati dalla Regione nell'ultimo giorno, 33 (contro i sette di ieri), 1.968 totali. Dai 1.830 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (170.159 dall'inizio della pandemia) emergono però anche 31 nuovi guariti, 1.509 complessivi, che fanno salire da 376 a 378 gli attualmente positivi.



Registrati due nuovi ricoverati, ora 19, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Sempre 81 le vittime per il

Covid. Il quadro emerge dal sito della Regione dedicato all'emergenza coronavirus.



Da segnalare però anche come ci siano oltre 80 persone uscite nelle ultime 24 ore dall'isolamento, per un totale di 37.170 dall'inizio della pandemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA