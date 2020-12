PERUGIA Si rifanno i conti dei vaccini anti Covid-19 destinati alle regioni e l’Umbria guadagna qualche decina di dosi in più. Dalle 16.285 assegnate inizialmente alle 16.308 definiti nella conferenza Stato-Regioni che ha approvato il piano del Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri.

Toccherà per primi al personale medico, infermieristico e Oss degli ospedali(e anche una parte di chi gestisce servizi, per esempio quelli di pulizia) e a ospiti e personale delle Rsa. In quelle a gestione diretta pubblica la somministrazione avverrà da parte di medici e infermieri delle stesse strutture.

Sul fronte vaccini c’è da registrare l’arrivo di un quantitativo di 30mila dosi di antinfluenzale che andrà garantire ulteriormente le necessità di copertura per le categorie a rischio. Al momento l’indice di copertura di over 65 e under 65 con patologie è del 72% con un totale di umbri vaccinati contro l’influenza stagionale, che ha già fatto capolino, che si avvicina alle 250mila persone. Un dato raggiunto nel giro di due mesi, cioè da quando è partita la campagna vaccinale che ha visto in campo i medici dio famiglia. Un dato particolarmente importante che fa salire il livello di vaccinazione rispetto allo scorso anno. E sì che l’Umbria è una delle regioni che, tradizionalmente, ha i più alti indici di vaccinazione.

