Virus, scendono positivi e ricoverati ma altri 8 morti in 24 ore

PERUGIA - Molti elementi positivi, ma anche otto nuovi morti. Come spesso accade, i dati sull'andamento del coronavirus nella regione sono in altalena.

Di positivo c'è molto. Dopo la lieve risalita registrata ieri, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in

Umbria, oggi 3.883, 82 meno di ieri secondo i dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 113 nuovi positivi, 27.241 totali, 187 guariti, 22.791.

Di negativo però ci sono altri otto morti, 567. I tamponi analizzati sono stati 2.168, 477.213, con un tasso

di positività del 5,2 per cento (ieri era il 4,24). I ricoverati Covid in ospedale sono 295, sette in meno, 44 dei

quali in terapia intensiva (tre in più).

