Coronavirus, in Umbria altri 65 contagi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ma in tanti escono dall'isolamento

PERUGIA - Numeri in crescita. Continua in Umbria il trend in aumento di nuovi contagi da coronavirus, 65 nell'ultimo giorno contro i 62 di ieri, 2.822 totali, ma anche di ricoverati, da 50 a 52, otto dei quali (ieri erano cinque) in terapia intensiva. È il quadro che emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Quasi trecento, i nuovi contagi in una settimana e cioè dallo scorso 30 settembre. Cento le persone finite in isolamento nelle ultime 24 ore, mentre sono 450 quelle uscite dall'isolamento.

Nell'ultimo giorno sono stati processati 2.288 tamponi, 218.766 dall'inizio della pandemia, che hanno certificato cinque

nuovi guariti. Fermi a 86 i deceduti, gli attualmente positivi diventano 813 contro i 753 di ieri.

