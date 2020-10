Più forti del virus: Perugia, positiva al covid partorisce una bambina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Più forti di tutto, anche e soprattutto del virus. Mamma e figlia. Una giovane ricoverata da qualche giorno nella struttura di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia perché positiva al Covid, ha partorito nella notte tra venerdì e sabato una bambina con parto cesareo. Le condizioni di madre e figlia sono buone, come riferisce una nota dell'ospedale, e già nella giornata di lunedì sono previste le dimissioni.La donna era stata ricoverata dopo che era stata superato la data prevista per il parto. I sistemi di controllo per il contenimento del Covid avevano permesso di accertarne la positività, facendo così scattare il ricovero nella clinica diMalattie infettive.In seguito alla rottura delle acque, è stata costituita d'urgenza nella notte un'equipe di ginecologi, anestesisti, pediatri e ostetriche che ha eseguito l'intervento chirurgico in un'area isolata. Appositamente costituita per ragioni di sicurezza.