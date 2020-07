Coronavirus: tre nuovi contagi e 52 persone in isolamento in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tre nuovi contagi al coronavirus si registrano in Umbria secondo i dati pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 21 luglio.Si registra anche un guarito in più: gli attualmente positivi salgono quindi a 19, mentre complessivamente i guariti salgono a 1.360.Rileva il "Dashboard" del sito della Regione come, rispetto all'ultimo aggiornamento del venti luglio sono 73 le persone uscite dall'isolamento in 24 ore. Complessivamente, sono quasi trentamila le persone uscite dall'isolamento. Va segnalato come rispetto alla mattinata del 20 luglio, in 24 ore ci sia stato un aumento del 20 per cento delle persone in isolamento: sono passate infatti da 272 a 324.Sono 1.459 complessivamente i contagi registrati in Umbria dal'inizio dell'emergenza sanitaria. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 1.118 (113.086 quelli complessivamente eseguiti). I ricoverati restano sei, nessuno dei quali in terapia intensiva.