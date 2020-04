Perugia: il centro sente aria di riapertura, i commercianti già si preparano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ripartire il prima possibile. Ancora prima che venga fatta chiarezza sulle linee guida che caratterizzeranno la tanto attesa a fase 2 e i contenuti del nuovo Dpcm, nel centro cittadino si respira già aria di rinascita.Nell’acropoli,, è tanta la voglia di tornare alla normalità. Il tempo qui si è fermato all’inverno di quei primi giorni di marzo. Sulle vetrine della maggior parte dei negozi i volantini indicano ancora quali sono le buone norme per entrare: “un metro emmezzo di distanza”, regola che porteremo nella quotidianità ancora per un po’.C’è anche chi “per senso civico”, come indica un foglio attaccato alla porta di un negozio in via Oberdan, ha scelto di chiudere le serrande ben prima delle direttive del governo.e all’ora di punta anche qualche fila, tutto il resto nel centro storico resta nel silenzio. Le vetrine dei negozi di abbigliamento e accessori nelle vie e nelle piazze cittadine propongono ancora outfit caldi ed invernali. Solo qualcuno, di tanto in tanto, ha rivestito i manichini con look diversi e colori di quella primavera che, a causa dello stop alle attività commerciali e il via alla quarantena tra le mura domestiche, i perugini stanno vivendo dietro le finestre di casa. Un nuovo segno di quel “andrà tutto bene” e tirare su il morale in un momento difficile per tutti.Almeno fino a qualche giorno fa quando, a porte chiuse e luci basse, in vista di una riapertura forse vicina, qualche movimento c’è stato.In corso Cavour, la via della movida perugina, davanti ad alcuni ristoranti e locali notturni in questi giorni si fanno le grandi pulizie. Un po d’acqua per spazzare via la polvere della città silenziosa, una passata con la scopa e un po’ di cura a fioriere e piante, mentre alcuni dei ristoranti e locali notturni del quartiere pensano al futuro. Seppur, come dicono le prime indiscrezioni, i ristoranti e i bar non riapriranno prima del 18 maggio, già dal 4 potrebbe cambiare qualcosa. Sull’esempio di altre regioni, potrebbe essere consentito il cibo da asporto. Coloro che in queste lunghe settimane di quarantena non si sono ancora organizzati con le consegne a domicilio, potrebbero prendere in considerazione questa opportunità per, seppur lentamente, ricominciare. Un modo per far ripartire un settore tra i più colpiti e agevolare chi, più avanti, potrebbe essere penalizzato anche dalla riorganizzazione dei locali con meno posti a sedere.Con l’aumento del via vai delle persone, complice il fine settimana caratterizzato da un sole caldo e i quasi 20 gradi raggiunti, Perugia si rifà il look. Come lungo le scalette di Sant’Ercolano dove, nei giorni scorsi, gli operai del Comune sono stati impegnati nella pulizia di erbe spontanee ed infestanti che, approfittando dell’abbandono della città, sono cresciute tra i gradini e sulle mura urbiche.