Virus, in Umbria appena 4 ricoverati e aumentano i guariti

PERUGIA - Numeri ancora importanti. In un certo senso non facilmente leggibili alla luce della recentissima decisione del governo di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre. Ma tant'è. I casi positivi in Umbria sono passati da 1.446 del 3 luglio a 1.448 del 10 luglio (+2); gli attualmente positivi da 15 sono diventati 13 (-2).Questi i dati riferiti dalla Regione di una settimana (3-10 luglio) per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19, aggiornati alle ore 8 di venerdì 10. I guariti sono cresciuti da 1.351 a 1.355 (+4); i clinicamente guariti restano 5 (invariato).I ricoveri totali restano 4 (invariato); di questi, nessun paziente (0) è rianimazione (invariato). I decessi sono 80 (invariato). Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 11 a 9 (-2). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 104.428, rispetto ai 98.488 effettuati alla data del 3 luglio, con un aumento di 5.940 tamponi.