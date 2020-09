PERUGIA I numeri pre-autunnali del virus si mantengono sull’ottovolante e dopo due giorni col segno meno, il totale degli attualmente positivi è tornato a salire. Sono 33 i casi censiti dalla Regione tramite il portale Covid, alcuni dei quali già comunicati dai Comuni nei giorni scorsi, a partire da Città di Castello. Nella mappa territoriale, inoltre c’è stato un riposizionamento di alcuni casi fin qui considerati “fuori regione” e ora attribuiti a singole città. Il cui totale, considerando quelle alle prese col virus, è risalito a 54 con i contagi tornati a Montecchio e Città della Pieve.

Ufficializzato anche il decesso numero 83, un imprenditore sessantaduenne di Bastia Umbra che ha perso la vita nella rianimazione del Santa Maria della Misericordia, a Perugia. È il terzo morto registrato a settembre, ciononostante, il tasso di mortalità legato al coronavirus resta contenuto in Umbria, pari al 3,8% rispetto al 12% che si registra a livello nazionale. Con la fine dell’estate cambia sta progressivamente cambiando l’origine dei contagi, con i nuovi casi legati a sospetto diagnostico in costante risalita. Nell’ultima settimana sono stati 37 (9 dei quali certificati ieri), contro i 29 censiti la settimana precedente. Nella risalita della curva del contagio resta tuttavia determinante l’effetto-screening, col numero dei tamponi che nell’ultima settimana sono tornati a salire: 11.516 contro 10.583 con un incremento dell’8,8% (+1% in Italia). Anche l’incidenza di quelli con esito positivo – sempre considerando il dato settimanale - resta più bassa nella regione: 1,3% contro l’1,7% nazionale. Stabile invece il numero dei casi testati con quasi 6mila persone che in media si sono sottoposte a esame-Covid con un tasso di positività del 2,6% di poco inferiore al trend nazionale. Il quale risente, tuttavia, di un dato non sempre omogeneo rispetto ai “casi testati”.

Quanto ai singoli comuni, ma il dato tiene conto anche della redistribuzione di 9 “fuori regione”, si segnalano 8 casi in più a Perugia, 7 a Terni, 6 a Città di Castello (già comunicati nei giorni scorsi), 5 a Città della Pieve, 4 a Gubbio, 2 a San Giustino e Bastia Umbra. Casi singoli, a Montecchio, Massa Martana (secondo in due giorni), San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Corciano, Spoleto, Foligno e Umbertide. A proposito, il sindaco Luca Carizia ha comunicato 3 nuovi guariti con cinque casi residui, di cui uno in ospedale. Per effetto del decesso, i ricoveri sono ora 31, mentre 446 persone sono in isolamento; in osservazione 1.511 soggetti negativi, 264 in più negli ultimi 5 giorni.

