PERUGIA Dopo l’exploit di sabato, nonostante l’esecuzione di più tamponi, l’ammontare dei nuovi positivi scende e ieri sono stati certificati altri 21 casi. Ma la curva degli attualmente positivi non decolla grazie alle guarigioni, il cui flusso si mantiene da ormai due settimane stabilmente a due cifre. Negli ultimi sette giorni, in media 23 contagi al giorno e 20 guariti. Torna sotto 50 il numero dei comuni alle prese col virus, ma si allargano i piccoli cluster locali, familiari e lavorativi. A Perugia, uno dei cluster esterni si è propagato in ospedale con 5 casi tra operatori e pazienti, a Spoleto contagiato un bimbo di scuola dell’infanzia.

Nel capoluogo in tre settimane sono stati scoperti 152 nuovi contagi, 40 negli ultimi cinque giorni. Tra questi, ieri sono risultati contagiati tre infermieri e due pazienti dialitici del Santa Maria della Misericordia, individuati nell’ambito del tracciamento dei contatti attivato dal sistema di sorveglianza attivato dalla task force della Regione a seguito delle positività riscontrate in un cluster esterno al nosocomio. Lo ha reso noto il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Marcello Giannico. «Sia gli operatori sanitari, sia i pazienti sono asintomatici e non presentano sintomi di alcun genere neppure relativi ad altre patologie», ha spiegato. Tutti e cinque sono in isolamento domiciliare. Si allargano anche i cluster di altre città medie della regione. A partire da Bastia Umbra, dove ieri sono stati certificati altri due casi (nove negli ultimi cinque giorni), e Gualdo Tadino al terzo positivo in tre giorni dopo cinque mesi covid-free. «Un nuovo caso non collegato ai due dei giorni precedenti» ha spiegato il sindaco Massimiliano Presciutti. «Negli ultimi tre giorni tre contagi – aggiunge - ciò significa per chi ancora non lo avesse capito che il virus purtroppo è ancora presente e possiamo combatterlo solo coi nostri comportamenti quotidiani». Tra questi, il corretto uso della mascherina. «Portarla non è da sfigati», ha ribadito. Si allarga il cluster di Spoleto, con altri 4 positivi certificati ieri, uno dei quali in una scuola dell’infanzia, con 20 alunni in isolamento più le maestre di sezione. Altri due contagi a Terni e nuovi casi singoli anche a Corciano (il sesto negli ultimi 5 giorni), Assisi e Foligno. Ci sono anche 20 guarigioni, ragione per la quale gli attualmente positivi sono saliti da 505 a 506 con un degente in meno: ora sono 36, tre dei quali in intensiva. Tra i Comuni, torna covid-free Penna in Teverina portando a 49 le città alle prese col virus, 15 delle quali con un solo caso. Scatto dei guariti a Terni (6), Stroncone (3), Spello e Montecastrilli (2).

Resta elevato il numero dei casi testati oltre mille in media nell’ultima settimana (7.259 il totale) con un tasso di positività del 2,18% che resta di quasi un punto inferiore al dato nazionale.

