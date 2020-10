PERUGIA Due morti e 148 nuovi positivi al Covid, sono queste le cifre preoccupanti riportate nel bollettino diffuso ieri dalla Regione Umbria. Il virus ha ucciso una donna di Spoleto che era ricoverata all’ospedale di Terni e un anziano di Umbertide che era curato all’ospedale di Città di Castello.

I numeri tengono conto di 4.509 tamponi eseguiti. Quest’ultima cifra consente in qualche modo di “pesare” gli altri numeri. Non si modifica, sostanzialmente, l’andamento della curva dei contagi, ma ad abbassarsi è il tasso di positività che passa dal 6 al 3,3 per cento, proprio in virtù di un numero più alto di test processati. La cifra così alta - 4509 - è frutto del numero di tamponi eseguiti nel corso della settimana anche nei laboratori privati.

Risultano 1.375 gli attualmente positivi, distribuiti su tutto il territorio regionale: 386 a Perugia (ben 34 in più nell’ultimo giorno), e in valore assoluto il comune con il numero nettamente più alto; 153 positivi a Terni (più 14), 73 a Bastia (3 nuovi casi), 60 a Assisi (un caso in più), 59 a Foligno ( più 4), 56 a Corciano (più 11) e 29 a Spoleto (uno in più).

Proprio a Spoleto, altre due classi della primaria Le Corone sono in quarantena per un’altra maestra positiva, il caso si somma alle altre due classi “bloccate” nei giorni scorsi; stessa sorte per un’altra classe del liceo scientifico di Spoleto, una delle professionali di Giano e l’intera scuola dell’infanzia a Castel Ritaldi. E considerato un caso di positività dei giorni scorsi, a Norcia domani sarà chiusa la scuola secondaria per le attività di sanificazione.

A Gubbio trovato un alunno positivo alla scuola elementare di via Perugina: 17 bambini e quattro insegnanti sono in isolamento. Nuovo ciclo di tamponi ieri anche al Gubbio calcio per i cinque contagiati. A Foligno, è positivo un bimbo alla scuola dell’infanzia Mameli: isolamento fiduciario per 28 compagni, 5 docenti e 3 collaboratori. Scuole chiude a San Gemini per verificare la diffusione del contagio.

Viene monitorata con una certa attenzione anche l’area del Trasimeno, dove il tasso di positivi ogni mille abitanti è ben oltre quota 2. A Passignano 5,99 positivi ogni mille abitanti, situazione simile a Tuoro: 5,81, a Panicale 3,26, invece a Magione 3,24 e a Corciano 2,62 positivi ogni mille residenti.

A preoccupare gli esperti, al di là del ritmo con cui in questa fase vengono eseguiti i tamponi, è la crescita rapida degli “attualmente positivi” sul territorio regionale: tra il 5 ed il 12 ottobre, cioè nell’arco di appena una settimana, i casi sono passati in Umbria da 711 a 1375. In buona sostanza, quasi un raddoppio nel corso degli ultimi sette giorni.

I numeri recenti hanno determinato anche la decisione di attivare il Cor (centro operativo regionale della Protezione civile) pure la domenica e il sabato mattina: negli ultimi tempi le aperture nel weekend erano diventate saltuarie.

Risultano 3453 le persone in isolamento. Nel corso dell’ultima giornata 369 persone hanno ricevuto l’indicazione di rimanere in casa ed evitare contatti, contemporaneamente altre 221 hanno avuto la possibilità di uscire dall’isolamento.

