Perugia, anziani nel mirino: rapinato e terrorizzato per 35 euro, presi due balordi

PERUGIA - Rapinato e terrorizzato per 35 euro, probabilmente dopo essere stato seguito e dopo aver atteso dunque in momento migliore per colpire. Ma i due giovani balordi, un magrebino e un'italiana, sono stati individuati ea arrestati dai carabinieri.I fatti risalgono allo scorso 27 marzo. Giorno di ritiro di pensioni secondo le nuove modalità disposte a seguito dei decreti governativi per arginare l'espansione del coronavirus. L'anziano, residente nella zona di Fontivegge, potrebbe essere stato "scelto" dai due proprio mentre si trovava in fila per la pensione, con i due balordi che poi hanno agito quando l'uomo, dopo essere uscito da un supermecato con la busta della spesa, stava tornando verso casa.I due lo hanno aggredito e spintonato, puntando al portafoglio: dentro c'erano 35 euro. Un'azione durata pochissimi secondi visto che le urla dell'anziano hanno richiamato uno dei portieri dell'agenzia One in zona per i servizi di portierato e security e dunque i due balordi sono dovuti velocemente scappare. Ma le loro facce sono rimaste bene impresse nelle telecamere di sicurezza intorno alla zona della stazione e così i carabinieri sono riusciti a rintracciarli. Il tunisino è stato portato in carcere a Capanne, alla donna è stato invece notificato l'obbligo di dimora per due anni nel comune di Perugia.