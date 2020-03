© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dato confortante è cherestano così 71,con 66 persone in isolamento contumaciale, mentre le altre sono ricoverate in ospedale. Un rallentamento che fa ben sperare anche se per ora a Terni ci sono solo due i pazienti dichiarati guariti. Un dato bassissimo spiegano dall'Asl: «Un paziente - spiegano da via Bramante -perché ancora con una carica virale elevata e potrà essere ufficialmente guarito invece è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro». Come quello che sta accadendo al paziente numero uno di Montecastrilli infettatosi il 25 febbraio scorso (dopo che ha avuto contatti con un collega lombardo), ma che risulta ancora positivo malgrado stia bene e sia passato oltre un mese.Intanto, dopo il caso del medico del Santa Maria risultato positivo, il commissario straordinario Andrea Casciari ha dato il via ad una campagna massiccia di controlli su tutti i dipendenti dell'ospedale, per verificare se ci sono altri casi positivi. Vengono eseguiti 64 tamponi al giorno e fino ad ieri quelli effettuati (180) sono risultati tutti negativi. Mentre il colleghi del medico risultato positivo (due medici e due tecnici) sono stati messi in isolamento in attesa che vengano resi noti i risultati dei tamponi. Un controllo di massa interrotto solo per 24 ore per la mancanza di reagenti., mentre l'Usl ha deciso di fare i tamponi anche a tutti i colleghi col centro salute che viene sanificato giornalmente e con gli operatori che portano mascherine e guanti. Ma non è possibile dire se nei prossimi giorni si scatenino altri casi di positività legati all'attività ambulatoriale del centro dove vengono eseguiti numerosi servizi ambulatoriali.Intanto. Si tratta di un primo contributo di dispositivi che verranno utilizzati dal personale sanitario dell'ospedale «impegnato a fronteggiare, con grande professionalità, l'emergenza Covid-19». Mercoledì sempre l'Ast aveva consegnato al Santa Maria un ecografo portatile acquistato grazie ai lavoratori che hanno deciso di devolvere il premio ThyssenKrupp, vinto per il miglioramento della sicurezza nel lavoro.