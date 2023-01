«Aiuto, sono stata violentata»: Perugia, choc in centro

PERUGIA - L’arrivo in ospedale. Le lacrime, il senso di smarrimento. E un terribile racconto: «Sono stata violentata». È quanto si sono sentiti riferire i medici e il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia quando l’orologio segnava le tre e mezza del mattino.

Storia di qualche giorno fa, nella notte tra giovedì e venerdì. La ragazza arriva in ospedale e racconta la raccapricciante storia di essere stata violentata da uno sconosciuto. Ha poco più di trenta anni, è italiana ma non residente in città. Probabilmente è arrivata a Perugia, da una zona della provincia, per passare la serata assieme a qualche amico. Ma qualcosa di particolarmente brutto succede: una violenta aggressione, a sfondo sessuale, di cui la ragazza resta vittima (secondo quanto racconterà una volta giunta in ospedale) in pieno centro.

La zona che infatti indica come teatro della brutale aggressione è infatti quella di piazza del Circo. Secondo le sue parole, la ragazza avrebbe subito la violenza intorno alle due del mattino per poi presentarsi, come detto, in ospedale all’incirca un’ora e mezza dopo.

Una notte da incubo, che necessariamente purtroppo si è trovata a rivivere non solo nel corso di tutti gli accertamenti ospedalieri scattati a seguito dell’aggressione e delle ferite subite ma anche davanti alle forze dell’ordine, subito al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Della questione si stanno occupando, secondo quanto si apprende, gli investigatori della questura che stanno incrociando tutti gli elementi possibili per arrivare il prima possibile a individuare colui che al momento resta un misterioso aggressore. Misterioso in quanto, a detta della ragazza, mai incontrato prima di quegli interminabili momenti di orrore.