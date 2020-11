Violenza su una donna a Foligno, indagano i carabinieri

FOLIGNO – Un presunto caso di violenza su una donna sarebbe avvenuto a Foligno tra mercoledì e giovedì. Su quanto sarebbe accaduto si sa ancora davvero poco e la vittima della presunta violenza sarebbe stata condotta in ospedale a Perugia per gli accertamenti del caso. Non si conoscono le sue condizioni, così come, di fatto, non si sa nulla su chi sarebbe il presunto autore della violenza. Sul fatto stanno indagando i carabinieri chiamati a ricostruire la dinamica della complessa vicenda.

