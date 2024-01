Violenza sessuale di gruppo in piscina a Perugia, c'è un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Arrestato un venticinquenne italiano per lo stupro di gruppo avvenuto la scorsa estate nella piscina comunale di Ponte San Giovanni. Una nota della Procura informa che il giovane è stato arrestato nella giornata di ieri dalla polizia. Le accuse sono violenza sessuale di gruppo e lesioni. A denunciare la notte di follia due ragazze marchigiane. Secondo la ricostruzione della procura il giovane arrestato è stato protagonista della violenza di gruppo insieme ad altri soggetti non ancora individuati. Per l'arresto decisvo il test del Dna. Il giovane avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza legato all'assunzione di sostanze alcoliche.