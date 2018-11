Follia in discoteca: prende a morsi la fidanzata e le stacca l'orecchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La follia scoppia in discoteca nella notte tra sabato e domenica. La follia di pensare che una donna possa essere una specie di proprietà, al punto di staccarle un orecchio a morsi se si "permette" di non sottomettersi al tuo volere. E' quanto si racconta sia successo tra due fidanzati eugubini trentenni in una discoteca della Riviera romagnola, nella zona di Cattolica.I due, partiti da Gubbio per passare il sabato a ballare, a un certo punto iniziano a discutere all'interno del locale. La discussione si infiamma ed ecco arrivare l'aggressione del giovane eugubino nei confronti della fidanzata: un'aggressione con tanto di morsi, e con un pezzo d'orecchio reciso. Ma non finisce qui, perché invece di rendersi conto di quanto ha combinato e prestarle soccorso, il trentenne esce dal locale lasciandola sola.A quel punto la giovane viene aiutata dalle persone che loro malgrado si sono trovate a vedere quanto accaduto. Sul posto arrivano i carabinieri di Riccione-Cattolica e l'ambulanza. La fuga del trentenne finisce nella mattinata di domenica proprio in zona Gubbio, quando i carabinieri lo bloccano e lo mettono in stato di fermo con l'accusa di lesioni volontarie gravissime. Lui ha precedenti proprio per lesioni e per reati legati al traffico di droga. La donna se la caverà con un mese di prognosi.