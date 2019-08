Violento temporale a Foligno: albero cade su auto. Chiuso il parco dei Canapè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Violento temporale sabato pomeriggio a Foligno. Le precipitazioni, miste a forti raffiche di vento, hanno determinato la caduta di diversi rami e di alberi. Uno di questi s'è schiantato al suolo all'interno del parco dei Canapè che è stato chiuso per motivi di sicurezza. Il downburst, come si chiama tecnicamente il fenomeno registrato sabato pomeriggio, s'è manifestato in particolar enella zona dell'abitato di Borroni, dove s'è registrata anche una rapida quanto intensa pioggia mista a tratti anche a grandine. Nell'area di Scafali, invece, c'è stata una sorta di mini tromba d'aria. via dei Mille, a due passi dal parco dei Canapè, è stata interdetta al transito a causa dell'allagamento della sede stradale. In azione i vigili del fuoco del distaccamento di via degli Anastasi (in supporto per far fronte ai numerosi interventi anche squadre da Assisi e Perugia) e gli agenti del Comando della Polizia locale di via Marconi. Tanti i rami e anche diversi gli alberi caduti alcuni dei quali finiti anche sulle auto. E a causa del maltempo sono state rinviate le prove dlela Giostra della Quintana, in programma sabato pomeriggio. La seduta di test, in sessione ufficiale, sarà effettuata domenica 1 settembre alle 8.