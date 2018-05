di Vincenzo Carducci

ORVIETO - Disagi, allagamenti e qualche piccolo smottamento per il violento acquazzone che si è abbattuto nel pomeriggio su Orvieto. La situazione più difficile a Orvieto scalo nella zona tra il ponte della funicolare e la stazione ferroviaria. I campi che sovrastano l'abitato dello Scalo non hanno trattenuto l'acqua che sta sgorgando dal ponte della funicolare su via Angelo Costanzi ed ha allagato la strada e il vicino distributore di carburante. Altre situazioni critiche, ma sotto controllo, vengono segnalate nella zona di via Monte Subasio, e più in generale in quella a ridosso del casello autostradale che nel novembre del 2012 fini completamente sott'acqua per l'esondazione del fiume Paglia, e lungo la strada tra il quartiere di Sferracavallo e Allerona. Piccoli smottamenti si segnalano a Ciconia e a La Svolta. Sul posto i volontari della Protezione civile di Orvieto e il personale della Provincia che stanno monitorando la situazione. In allerta anche i vigili del fuoco di Orvieto che per il momento sono dovuti intervenire soltanto in un paio di occasioni per gli allagamenti segnalati. Il maltempo si è abbattuto con violenza su tutta l'Italia centrale con circa 2.000 fulmini caduti a terra in sole due ore.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



