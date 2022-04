Vino e tartufo: le eccellenze umbre in mostra

PERUGIA Eccellenze umbre. Il vino e il tartufo. «Il vino è uno dei prodotti di eccellenza della nostra regione, è uno degli ambasciatori dell'Umbria nel mondo», così dai padiglioni di Vinitaly a Verona, la presidente della Regione, Donatella Tesei e l'assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni che hanno inaugurato il nuovo spazio espositivo "Umbria, sorsi di felicità". «Che finalmente contiene l'enoteca regionale - ha sottolineato Tesei - questo è un primo passo verso una nuova fase su come proporre e raccontare il vino al mondo», ha aggiunto. «Siamo già al lavoro per il Vinitaly del prossimo anno, l'obiettivo è arrivarci con spazi ancora più ampi - ha detto ancora Tesei - Il mio sogno è avere tutti i produttori umbri all'interno del padiglione Umbria».

E quasi in contemporanea con Vinitaly, a Scheggino una frittata al tartufo da record ha caratterizzato la giornata di chiusura di Diamante nero, la mostra mercato per la valorizzazione del tartufo e delle terre di coltivazione. Tanti i turisti che durante la due giorni hanno visitato gli stand di prodotti tipici e artigianato in piazza Carlo Urbani e tra i vicoli del piccolo paese medievale arroccato all'ingresso della Valnerina. La frittata da record è stata preparata lungo il fiume Nera con 2.022 uova, una per anno, e 70 chili di tartufo. Madrine dell'evento l'attrice e miss Italia 1999 Manila Nazzaro e le sorelle giornaliste Laura e Silvia Squizzato. Presenti inoltre tanti sindaci della Valnerina, il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, l'eurodeputata Camilla Laureti e l'onorevole Raffaele Nevi. Ad accoglierli il sindaco Fabio Dottori, il vicesindaco Giampiero Eresia e l'assessore comunale Stefania Mercantini. «Pur con tante difficoltà - ha commentato Dottori - abbiamo voluto fortemente riproporre Diamante Nero per dare un segnale di ripartenza, dopo due anni di pandemia, e per dare anche nuovo respiro alle nostre attività commerciali».