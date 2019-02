Ultimo aggiornamento: 21:40

PERUGIA - Tornerà in Umbria, regione dove è stato allestito e ha debuttato poco più di un anno fa, l’applaudita versione con regia didi Uno zio Vanja, celebre dramma di. L’appuntamento è al Teatro Morlacchi di Perugia da mercoledì 20 a domenica 24 febbraio, dove è atteso ancheche interpreterà il medico Astrov; per Marchioni doppio impegno, dato che vestirà i panni del protagonista. Uno spettacolo che sta ottenendo un grande successo, con applausi calorosi ed emozionati ad ogni replica.Certamente è molto positivo e sono particolarmente contento perché è uno spettacolo pensato per il pubblico, non per mettersi su un piedistallo e cercare di dare un’interpretazione dell’opera di Cechov. Tuttavia è fedele alle sue atmosfere e tematiche.Sì, che può essere analizzata in qualsiasi epoca e a qualsiasi livello economico o culturale. Un essere umano, di solito a 40 o 50 anni, inevitabilmente si chiederà che cosa è successo degli anni passati. La grandezza di autori come Cechov è che hanno scavato in tematiche che riguardano ogni essere umano.L’analogia è azzeccata. Non ho ancora potuto vedere quello spettacolo ma spero di farlo presto, anche perché sono amico sia del registache del protagonistaSì, è un’interpretazione del nostro Paese. Mi sono chiesto: questa piantagione in cui il grano non cresce più… è tanto diversa da ciò che viviamo oggi in Italia? Se sostituiamo il grano con la creatività, la cultura, gli investimenti per scuola e teatro… anche questo grano non cresce più!Certamente. La più grande sfida e far uscire le persone fuori da casa, fargli conoscere la grande letteratura e il grande teatro, quando la scuola non lo fa più e c’è la certezza, ahimè, di un impoverimento culturale drammatico. La fortuna di chi fa un mestiere come il nostro è poter condividere con il pubblico in sala dei temi in particolare. Scegliendo certi classici le nuove generazioni possono incuriosirsi e la speranza e che anche solo uno dei 1000 presenti vada in una libreria il giorno seguente e si compri un’opera di quell’autore. Dobbiamo insegnare noi alle nuove generazioni l’importanza del teatro a livello culturale.C'è il dramma del terremoto. Le macerie dei luoghi colpiti negli ultimi 10 anni sono ancora lì, sembra non essere successo mai e non se ne parla più. Queste macerie però non sono solo le case crollate, ma anche le macerie culturali di un’identità che abbiamo perduto completamente. E ora stiamo iniziando a farci una guerra fratricida piuttosto che unirci e cercare di ricostruirle. Credo che senza l’amore per l’umanità non sia possibile fare nulla di buono.