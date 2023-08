Questa sera ad Assisi i vincitori di X Factor per SuoniControvento: «È il nostro primo concerto in Umbria»

PERUGIA - Prosegue a ritmo serrato la rassegna di appuntamenti musicali proposti nella settima edizione di Suoni Controvento, il festival itinerante di arti performative che sta animando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Stasera alla Rocca Maggiore di Assisi arrivano per il loro debutto davanti al pubblico umbro i, duo hard-pop che dopo vittoria della sedicesima edizione di X Factor sta spopolando in tutto lo stivale: «Non abbiamo mai suonato in Umbria, quindi quella di Assisi sarà la nostra prima esperienza - sottolineano(vocals, guitar, ukulele) e(producer, keyboards, synthesizer and bass) - ma abbiamo un bel ricordo che riguarda Perugia. Possiamo dire di essere estremamente affascinati dal territorio e dalla cultura del luogo. Il live durerà poco più di un’ora, con una scaletta che passerà per brani nuovi e più vecchi, cover e intramezzi strumentali, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione per tutta la durata del setup».

Dopo aver preso parte come ospiti a Musicultura 2023 e al Festival di Porto Rubino, i Santi Francesi saranno protagonisti dei più importanti festival in giro per l’Italia e non solo. Il duo di Ivrea nel 2019 è stato scoperto grazie alla pubblicazione di “Tutti Manifesti”, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. L’ultima loro release, l’EP “in fieri”, verrà proposta live questa sera insieme alle canzoni più amate del loro repertorio. In apertura è prevista l’esibizione di Rares (evento SCVslow).

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, inizierà alle 21.