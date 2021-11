Vincenzo Briziarelli nuovo presidente di Confindustria Umbria, vice Giammarco Urbani

Martedì 2 Novembre 2021, 21:27

ASSISI - Vincenzo Briziarelli, presidente della Fornaci Briziarelli Marsciano, è ufficialmente il nuovo presidente di Confindustria Umbria, dopo essere stato designato come candidato lo scorso settembre dal Consiglio generale dell'organizzazione. Vicepresidente è Giammarco Urbani, amministratore delegato della Urbani Tartufi.

L'elezione di entrambi, per il biennio 2021-2023, è avvenuta nel corso della parte privata, riservata alle imprese associate, dell'Assemblea generale al Teatro Lyrick di Assisi e durante la quale è stato approvato anche il programma di attività del mandato. La nomina di Briziarelli è stata annunciata in apertura dei lavori dal presidente uscente Antonio Alunni.

La parte pubblica dell'Assemblea, dal titolo «Scegliere di crescere», dopo i saluti del sindaco di Assisi Stefania

Proietti, è stata aperta dalla relazione del presidente uscente di Confindustria Umbria Antonio Alunni. Presenti, oltre al nuovo presidente Briziarelli, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.