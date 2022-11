Mercoledì 9 Novembre 2022, 00:55

Recuperare situazioni di difficoltà e di disagio da parte dei giovani offrendo loro occasioni di incontro e socializzazione. E’ questa la nuova sfida su cui si confronta il mondo dell’associazionismo. «Sebbene nel Ternano non esistano fenomeni così drammatici di devianza – rivela padre Stefano Tondelli, direttore della Caritas – si registrano segnali di disagio giovanile e sociale che cominciano a destare qualche preoccupazione». Diventa quindi fondamentale prevenire certe situazioni offrendo presenza e occasioni di socializzazione in grado di allontanare i ragazzi da certe dinamiche anche familiari. «Per alcune famiglie, alle prese da situazioni di difficoltà economiche – prosegue padre Stefano Tondelli – passa in secondo piano, per esempio, il fatto che il figlio vada a scuola o meno. Di fronte a queste situazioni, trovare una comunità accogliente che offre un aiuto ai bisogni del giovane diventa fondamentale». Va in questa direzione il progetto messo in piedi a Villaggio Italia dall’associazione di promozione sociale Noità, emanazione della cooperativa Actl. «L’idea trova le radici nel progetto dell’Actl “Terni, tutta mia la città” – spiega la presidente dei Noità, Alessandra Pernazza – che ha l’obiettivo di creare percorsi di partecipazione e co–progettazione in sei aree cittadine. Partendo dal lavoro sui quartieri, ci siamo resi conto che questo era quello più in sofferenza. La riprova era nella piazza (piazza della Pace ndr). Tradizionale luogo di incontro, qui era invece invivibile e calata in un contesto molto degradato. “Approfittando” dei lavori di riqualificazione di questo spazio, abbiamo quindi elaborato un progetto ad hoc: “Al centro del villaggio”, finanziato dalla fondazione Carit, per riportare la piazza stessa al centro della vita sociale del quartiere».

Il recupero di Villaggio Italia dal punto di vista sociale passa quindi attraverso le professionalità dell’associazione Noità che, con una serie di iniziative, valorizzano il quartiere, offrono servizi alle famiglie, organizzano attività per i giovani, monitorando, in questa maniera, il quartiere stesso. «Il progetto è partito a metà ottobre – spiega ancora Alessandra Pernazza – con una serie di iniziative che vanno dall’animazione in piazza per i bambini, fino ai laboratori di scrittura e di manualità. Si sta strutturando anche il servizio di aiuto compiti in collaborazione con la scuola Falcone-Borsellino». Se l’approccio più semplice e rapido è stato con i bambini, raggiungere i ragazzi più grandi non è così immediato. «Intanto – specifica la presidente dell’associazione – i genitori dei bambini, spesso sono molto giovani. Abbiamo avvicinato anche situazioni di difficoltà più importanti. Siamo consapevoli che con i ragazzi, in generale, il lavoro è più graduale. Dobbiamo avvicinarli, capire quali sono i loro bisogni e offrire loro delle risposte, delle iniziative che possono andare dallo sport, alla musica, alla pittura, a seconda dei loro interessi». Un lavoro in sinergia con le altre associazioni del territorio «per capire che tipo di attività si possono offrire». Vorremmo programmare a breve un incontro anche con la consulta dei giovani. «L’obiettivo – conclude Alessandra Pernazza - è arrivare a stilare un calendario di attività».