Terni, posto di blocco dei vigili urbani in centro

Se i luoghi dove ogni anno i Ternani vanno a passare tradizionalmente la Pasquetta - Marmore, Piediluco, Campacci - sono vuoti, resta da fare controlli nel centro cittadino perchè gli spostamenti che vengono effettuati siano effettivamente giustificati dalla necessità. Così mentre le strade extra cittadine sono pattugliate da polizia e carabinieri quelle del centro città sono presidiate dai vigili urbani. Il giorno di Pasquetta, per tutto il pomeriggio, un posto di controllo in viale dello Stadio ha controllato il passaggio delle (poche auto). In serata o domani mattina il bilancio delle verifiche effettuate.

