di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Venerdì ci sono state lezioni di teoria e di confronto in classe con i ragazzi divisi in gruppi. Nella mattinata di sabato spazio al cuore dell’iniziativa, una grande esercitazione antincendio. Speciale, perché a fare da guida agli studenti c’erano i componenti della onlus Geometri per la sicurezza e protezione civile, la squadra Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco, unità cinofile della protezione civile e squadre della Rosa dell’Umbria. Al centro di tutto gli studenti e insegnanti della sede principale della scuola secondaria di primo grado dell’Ic Perugia 1 Francesco Morlacchi (dirigente Roberta Bertellini) di via Valentini a Elce. E’ pensando soprattutto a loro che l’associazione di quartiere Nova Elce ha organizzato una due giorni incentrata sulla sicurezza intitolata “Maximum risk Elce 2018”. Una vera e propria esercitazione «che non ha niente a che vedere con quelle di routine», ha detto il presidente Carlo Giannotti. C’era anche lui insieme ai ragazzi che hanno scoperto da vicino i mezzi di soccorso grazie a stand allestiti nel piazzale interno della scuola. Lì gli esperti hanno spiegati tutti gli aspetti e le modalità attuative nelle fasi di emergenza, il come comportarsi quando si chiamano i soccorsi, e fatto provare con mano alcune strumentazioni.

E’ stata una vera e propria occasione «per dimostrare che la strada della scuola per l’accesso ai mezzi di soccorso è idonea, così come anche la scala antincendio», ha tenuto a sottolineare l’associazione di quartiere promotrice dell’evento, patrocinato dal Comune, che si prende cura del territorio e promuove iniziative rivolte soprattutto ai più giovani.



Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA