TERNI I vigli del fuoco sono scesi in campo nella lotta al Covid19. Lo stanno facendo, concordando con la Prefettura e gli stessi Comuni le modalità di intervento, con le risorse umane e strumentali di cui dispongono.

L’azienda municipalizzata Asm ha provveduto a fornire l’igienizzante, che i vigili del fuoco utilizzano in accordo con le linee guida Ispra. Da ieri, una squadra sta provvedendo ad igienizzare le strade limitrofe ai siti strategici della città (Prefettura, Comune, Caserme, Ospedale, ecc.) per poi proseguire secondo un programma che è stato condiviso dagli stessi enti. Contestualmente, si sono equipaggiati degli ulteriori mezzi anche ai distaccamenti di Orvieto ed Amelia, idonei a svolgere la disinfezione nei comuni dell’Orvietano e dell’Amerino.

