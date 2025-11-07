venerdì 7 novembre 2025, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 17:26

Passaggio di testimone ai vertici dei vigili del fuoco dell'Umbria. Nella sede della direzione regionale in corso Cavour, a Perugia, si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra l'Ingegner Enrico Porrovecchio e l'architetto Valter Cirillo. Dopo aver guidato la direzione regionale dell'Umbria, Porrovecchio lascia l'incarico per assumere la direzione della struttura corrispondente nel Lazio. Al suo posto subentra Cirillo, dirigente generale di recente nomina, che manterrà anche, in regime di reggenza, l'incarico di comandante dei vigili del fuoco di Perugia.

Nel suo intervento di saluto, Porrovecchio ha voluto ringraziare tutto il personale, operativo e amministrativo, per la collaborazione e la professionalità dimostrate durante il suo mandato. «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti per il supporto e l'impegno che hanno reso possibile il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ho sempre percepito la grande fiducia che i cittadini umbri nutrono nei confronti dei loro vigili del fuoco, e sono certo che il mio successore saprà valorizzare ulteriormente questo patrimonio di stima e riconoscenza», ha dichiarato, secondo quanto riferisce una nota degli stessi vigili. Nel suo primo intervento da direttore regionale, Cirillo ha posto l'accento sull'importanza del lavoro di squadra come fondamento dell'efficacia del Corpo. «La collaborazione tra i comandi provinciali e la direzione regionale - ha affermato - è la nostra forza. Dal più piccolo intervento alle grandi emergenze, operiamo come un'unica squadra, unita e coesa. È questo spirito di unità che ci consente di garantire ogni giorno sicurezza e supporto ai cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA