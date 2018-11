PERUGIA - Quando le fiamme avanzano non abbiam timore, cantano in quello che è il loro inno e la loro patrona "Santa Barbara". E così i vigili del fuoco, tra le decine di emergenze quotidiane, quando scoppia un incendio corrono a domarlo. Anche se le fiamme divampano su un albero.



Succede a Passignano. La chiamata alla centrale operativa del comando provinciale di Madonna Alta arriva da un parco didattico: si richiede l'intervento dei pompieri perché sta andando a fuoco la casetta sull'albero. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per domare le fiamme.

AGGIORNAMENTI

Le fiamme sono state spente e sul posto sono rimasti, per le operazioni di bonifica, i volontari dle Distaccamento di Castiglion del Lago Ultimo aggiornamento: 20:40