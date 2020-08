Assisi, incendio in un ristorante

ASSISI - I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti mercoledì mattina all'alba per un incendio che si trova vicino all'uscita delle Centrale Umbria,a Santa Maria degli Angeli. I pomoiewri sono risuciti a limitare i danni e a evitare che le fiamme raggiungessero una bombola di Gpl che si trovava nei locali. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. L'intervento è durato più di due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA