Perugia, i vigili del fuoco salvano pappagallo fuggito da tre giorni

PERUGIA - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare e recuperare un pappagallo di razza Ara sfuggito al suo padrone tre giorni fa. Il pappagallo è stato individuato sui rami di uno dei platani di via Mario Angeloni e, dopo due tentativi, è stato recuperato dai due vigili del fuoco che erano arrivati in quota con l'auotoscala partita dalla caserma di Madonna Alta. Il pappagallo è stato riconsegnato al proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA