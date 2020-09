Sparisce di casa a 31 anni, ricerche nella notte

CITTA' DELLA PIEVE - Notte di ricerche nella zona di Città della Pieve per ritrovare un uomo di 31 anni che ha fatto perdere le proprie tracce dalla sera di martedì. L'uomo non ha fatto ritorno a casa e la famiglia ha dato l'allarme. Sul posto vigili del fuco, carabinieri e volonatri della Protezione Civile. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte ma fino alle orime ore del mattino ancora non avevano dato alcun esito. © RIPRODUZIONE RISERVATA