Anziano si perde andando a funghi, salvato dal cane dei vigili del fuoco

GUBBIO- Paura sabato sera per un anziano di 81 anni che si era perso nella zona della cava di San Marco andando a funghi. L'anziano ha perso l'orientamento e non era in grado, anche a causa della zona molto impervia, di tornare indietro. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, gli amici e parenti dell'anziano che hanno contribuito alle ricerche. Dopo tre ore da quando è scattato l'allarme, grazie al contatto telefonico tra l'anziano e i vigili del fuoco, l'uomo è stato recuperato dall'unità cinofila dei vilgi del fuoco. Era un po' impaurito, ma l'ottantunenne sta bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA