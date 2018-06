PERUGIA - C'è anche un perugino trentenne tra le persone coinvolte nel giro di video e foto con abusi su bambini, anche neonati, scoperto dalla polizia postale. L'indagine è partita da Torino e si è allargata anche ad altre zone d'Italia, con gli agenti della polizia postale perugina (diretti da Anna Lisa Lillini) che hanno bussato a casa dell'uomo per perquisire il suo computer e i suoi device.



Secondo quanto si apprende, sarebbero stati trovati video e foto a carattere pedopornografico. L'uomo è stato denunciato assieme ad altre quindici persone, mentre sei sono gli arrestati. Tutte persone giovani (fra venti e quaranta anni) e considerate insospettabili.



Lo scambio di materiale avveniva in "stanze virtuali" in cui i partecipanti ricoprivano ruoli ben precisi. Si sarebbe trattato di una vera e propria organizzazione. «Si tratta di materiale nuovo, di una violenza e un'efferatezza mai viste prima. Da lasciare senza parole» hanno spiegato gli investigatori.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



