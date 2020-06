Ancora forti rallentamenti stamani, con ingorghi e lunghe file lungo la viabilità secondaria del narnese,

dopo la chiusura in entrambe le direzioni del viadotto Montoro della statale 675 Umbro-Laziale (direttrice Terni-Orte), tra gli svincoli di Narni e Montoro. Provvedimento deciso dall'Anas per procedere ad un

intervento urgente di ripristino strutturale su una delle pile dell'infrastruttura. Per decongestionare il traffico dai

mezzi pesanti, permane il divieto di uscita al casello dell'A1 di Orte per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate di lunga percorrenza. Questa mattina proprio due tir sono rimasti incastrati nei pressi del bivio per Montoro, aumentando file e diagi per centinaia di automobilisti, moli dei quali pendolari ternani e narnesi.

