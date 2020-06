Viadotto Montoro: da domani intensificazione dei punti di controllo per evitare i “bisonti della strada”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche pattuglia di carabinieri e Polizia stradale s’è vista lungo le strade del narnese; in qualche caso hanno tirato fuori il blocchetto delle contravvenzioni per sanzionare autotrenisti che avevano infranto il divieto d’accesso nella viabilità locale. Ma il peso è davvero insostenibile: una mega fila almeno alle undici di stamattina partiva da I Tre Ponti per snodarsi lungo i tre chilometri della ortana, fila fatta solo di mezzi pesanti poi sarebbero andati tutti lungo la Conca Ternana. Stamattina il sindaco ha fatto un incontro operativo davanti al casello di Orte della Autostrada del Sole. Lì sono convenuti pure rappresentanti della Questura, Polizia Stradale, Carabinieri, Anas e Vigili Urbani di Narni. E’ stata squadernata una carta stradale e vi sono stati segnati i punti dove già da domattina saranno organizzati i controlli, una decina in posti strategici. Vi sarà anche una sorta di infopoint per spiegare dove andare: durante la permanenza davanti al casello molti autotrenisti hanno chiesto direttamente al sindaco la strada da imboccare.Anche il Consiglio Comunale di Narni ha preso interamente coscienza della situazione esprimendosi alla unanimità contro questa situazione complicata e pure pericolosa.