Cantieri e chiusure: da domani, 12 giorni di batticuore lungo E45 e Raccordo

PERUGIA - Fine alla “tregua” relativa agli interventi programmati da Anas sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle e lungo la E45 nel tratto tangenziale alla città di Perugia. Dietro l’angolo file e disagi.

Per contenere gli effetti sullo scorrimento dei veicoli «i lavori sono stati calendarizzati in modo da iniziare dopo il picco dell’esodo estivo e terminare prima dell’inizio delle scuole», puntualizza la società. Entrambi i cantieri rientrano nel piano di riqualificazione della rete Anas in Umbria, un investimento complessivo di oltre un miliardo tra cantieri ultimati, in corso e programmati. Tutte le opere in programma, una volta finite, consentiranno di rimettere completamente a nuovo gli 808 chilometri di strade gestite da Anas nella regione con l’obiettivo di innalzare la qualità delle infrastrutture, di assicurare la continuità del livello di servizio e la durata delle opere nel tempo, di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione ed il comfort della guida.

Sulla Strada Statale 3bis “Tiberina”, meglio conosciuta come E45, sarà ripristinata la pavimentazione e verrà sostituito un giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord, in direzione Cesena, tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo Perugia-Bettolle. Per consentire lo svolgimento delle attività da venerdì 25 agosto traffico regolato a doppio senso di marcia nella carreggiata opposta. La rampa di Ponte San Giovanni sarà temporaneamente chiusa in ingresso ed in uscita per chi viaggia alla volta di Cesena. I mezzi in arrivo dal raccordo Perugia-Bettolle non potranno immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovranno proseguire verso Roma ed invertire la marcia all’uscita di Montebello. Intanto, ieri pomeriggio un mezzo pesante si è ribaltato tra Massa Martana ed Acquasparta. Camionista, estratto cosciente dalla lamiere, affidato al 118; corsia sud temporaneamente chiusa; flusso veicolare deviato sulla viabilità ordinaria. Intervenuti Polstrada, vigili del fuoco di Todi e di Terni per il recupero del “bisonte”.

Proteste per la chiusura della rampa Umbertide Gubbio sulla corsia nord non adeguatamente segnalata.

Lungo il raccordo Perugia-Bettolle verrà sostituito ed ammodernato il new jersey centrale tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo.

Da domani martedì 22 agosto provvisoriamente interdette al traffico le corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni con transito consentito sulla corsia di marcia. Fine lavori previsto entro sabato 2 settembre per cambiare il vecchio spartitraffico con una nuova barriera in calcestruzzo che innalza notevolmente gli standard di sicurezza dell’infrastruttura.