La direzione Mobilità del Comune di Terni rende noto che da domani, 16 luglio, a Piediluco è in vigore il senso unico sull'asse stradale Corso Salvati-Corso IV Novembre-via Noceta, all'interno del paese. Per l'anno 2020 il provvedimento è valido sino al 30 settembre e per gli anni successivi si rinnova automaticamente dal 15 aprile al 30 settembre. « Il senso unico di marca - spiegano da Palazzo Spada - è h24 ed è vincolante per tutti i per tutti i veicoli, ad eccezione dei cicli » . © RIPRODUZIONE RISERVATA