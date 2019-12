Probabilmente ha preso fuoco per un corto circuito l’edicola votiva con l’immagine della Madonna che si trova in via Fratelli Rosselli. ' accaduto questa mattina, quando una passante si è accorta che l'ediola stava bruciando, ha subito preso alcune bottiglie d'acqua con le quali ha spento le fiamme che sarebbero partite da i fiori di plastica posti alla base dell'edicola. Danneggiato soprattutto il vetro di protezione.

