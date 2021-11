Sabato 20 Novembre 2021, 09:30

TERNI Ancora un grave incidente, l'ennesimo, lungo la statale Flaminia, all'altezza di via Narni, tra il centro sociale e polifunzionale Diego Bianchina e il Bar Viali. A rimanerne coinvolti sono stati ieri sera, intorno alle 20, una coppia, moglie e marito che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Ad investirli un uomo di mezza età che era a bordo di una golf. (il vetro anteriore dell'auto, dopo l'impatto, si è frantumato). Ad avere la peggio è stata la donna, un'albanese di 41 anni, che è ricoverata in gravi condizioni anche se stabili (è arrivata in codice rosso) all'ospedale di Colle Obito di Terni dove è stata trasportata da un'ambulanza della Croce rossa. Il marito in stato di shock, invece, ha riportato solo qualche ferita da taglio e qualche contusione agli arti. E tutto questo a distanza di pochi giornI da un altro grave incidente che aveva visto coinvolta ancora una donna residente al quartiere, uno dei più popolosi della città. Al quartiere Polymer la gente è ormai sul sentiero di guerra. Ad essere preso di mira è il Comune di Terni che non farebbe tutto il possibile per risolvere l'annosa questione del traffico e della sicurezza stradale. «Stanno solo aspettando che ci scappi il morto. Non c'è giorno che in via Narni non si registri un incidente afferma Paolo Gennari che abita nel quartiere da quando ci è nato questo è un tratto di strada altamente pericoloso anche perché le macchine sfrecciano a velocità sostenuta. Sono anni che chiediamo dissuasori o un autovelox per limitare la velocità ma i nostri amministratori fanno orecchie da mercante. Una settimana fa, appena cento metri prima di questo punto, c'era stato un altro grave incidente». Bisogna anche dire che propri in questi ultimi giorni in via Narni sono state rifatte le strisce pedonali, mentre l'asfalto è stato rifatto da poco tempo. «Ma non basta. C'è ad esempio il lampeggiatore di fronte all'edicola dei fratelli Galli che non funziona da anni malgrado basti cambiare due lampadine aggiunge un altro signore - noi non chiediamo la luna ma solo una situazione di sicurezza per la gente del nostro quartiere che non bisogna dimenticare che è altamente popolato e poi proprio transitando in questa arteria stradale si arriva dritti alla zona industriale di Sabbione». La gente è arrabbiata, esasperata, consapevole dei rischi che corre tutti i giorni. E questo ennesimo episodio lo conferma.