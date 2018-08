TERNI Ha travolto e ucciso un pedone di 83 anni che stava attraversando ieri sera via Narni, all'incrocio con via Natta. L'uomo, 84 anni, era alla guida di una Ford Fiesta e si stava recando a casa quando ha investito un pensionato nei pressi delle strisce pedonali. L'anziano morto sul colpo. Inutile l'intervento di un'ambulanza. Mentre l'investitore è stato portato in ospedale in stato di choc per accertamenti.



Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA