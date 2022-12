Via Martiri della Libertà: buche come piscine, Rossi (Terni Civica) sollecita il sindaco

Costretti a fare le acrobazie per evitare le buche e di essere investiti dall'acqua e dal fango che vi si deposita e che le auto in transito sollevano. E' disagio che soffrono gli abitanti di via Martiri della Libertà. "A causa della decisione di istituire il senso unico su l’ultimo tratto di via Porta San Giovanni, decisione che si potrebbe anche riconsiderare, si è generato un significativo aumento di traffico su questa strada dove insistono ingressi ad abitazioni a filo di strada e l’ingresso al parco pubblico" spiega il consigliere di Terni Civica, Michele Rossi, che sulla vicenda ha presentato un'interrogazione.

Rossi rileva che "gli attraversamenti pedonali non sono da tempo più visibili e il marciapiede è ormai inesistente e a filo strada". " I residenti dei quattro palazzi, che si affacciano sul viale - prosegue l'esponente di Terni civica - a causa delle disastrose e pericolose condizioni dissestate del manto stradale, che presenta numerose buche, rischiano uscendo da casa di mettere a repentaglio la propria incolumità e molto spesso di essere travolti dagli schizzi d’acqua e di fango delle profonde pozzanghere stradali".

Michele Rossi chiede al sindaco e all'assessore competente in che modo intendano intervenire per risolvere questa situazione.