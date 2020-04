In linea con le disposizioni regionali e in piena coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale, la direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 comunica di aver proceduto, alla stabilizzazione di 126 diversi profili professionali. Si tratta di delibere di assunzione firmate dal commissario straordinario Massimo De Fino e riguardano: 95 infermieri, quattro dirigenti medici, cinque ostetriche, sei tecnici di laboratorio, un farmacista, un fisioterapista, cinque assistenti sociali, un tecnico neurofisiopatologo, un operatore socio sanitario, un tecnico di radiologia medica e sei dirigenti amministrativi.

E’ soltanto la prima fase di un robusto programma di assunzioni a tempo indeterminato, tramite stabilizzazione del personale precario che procede con l’analisi dei requisiti degli oltre 500 professionisti che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso dell’Azienda Usl Umbria 2. La fase istruttoria terminerà nei prossimi giorni con ulteriori delibere di assunzione a tempo indeterminato.

Per ufficializzare il buon esito delle istanze il commissario De Fino ha fatto arrivare una lettera ai 126 professionisti.

“La sua nomina - scrive - se da un lato costituisce un fatto importante per la sua carriera lavorativa, dall’altro rappresenta un fatto altrettanto importante per l’Azienda che così può completare il percorso di valorizzazione e consolidamento della sua professionalità”.

Ed ancora: “L’Azienda Usl Umbria 2 ha intrapreso una strategia di forte promozione del lavoro a tempo indeterminato nella consapevolezza che i rapporti strutturati e consolidati sono in grado di fornire migliori e più qualificate performances generando un forte senso di appartenenza”.

