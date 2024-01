TERNI «Con la pista ciclabile il traffico su via Curio Dentato in alcune fasce orarie è peggiorato». Lo sostengono alcuni residenti che criticano l'infrastruttura «perché ha tolto una corsia di marcia dicono e la mattina, in orario di ingresso a scuola, si formano lunghe file di auto e autobus che appesantiscono la circolazione sia sulla stessa via Curio Dentato che sulle strade limitrofe». La pista ciclabile non piace ai residenti ma neanche all'attuale amministrazione comunale che ha ereditato il progetto della precedente. Lo ha detto chiaramente l'assessore ai lavori pubblici, Giovanni Maggi, rispondendo in consiglio comunale a un'interrogazione sull'intero collegamento ciclopedonale tra la stazione ferroviaria e il polo universitario di Pentima, all'interno del quale è inserita la ciclabile di via Curio Dentato, presentata dai consiglieri del Pd, Filipponi, Spinelli e Proietti e dal consigliere Kenny nella quale chiedevano se sono previste delle modifiche a seguito di alcune criticità legate al traffico veicolare e alla sicurezza. «Rientriamo nel campo della continuità amministrativa ha detto Maggi - abbiamo ereditato il progetto, in gran parte già eseguito. Abbiamo dato atto di molte opere ereditate sicuramente utili. Questo, al di là che sia eseguito in maniera consona alla normativa, è stato sempre considerato dall'Amministrazione come non ottimale. Per me è stata una forzatura per avere dei contributi legati all'Agenda urbana. L'attuale amministrazione non farà più lavori per prendere soldi, tanto per farli, ma solo se saranno utili e necessari per la città». L'assessore ha chiarito di condividere le ciclabili «se sono utili a smaltire il traffico o ai fini turistici come la Terni-Narni, Terni-Cascata delle Marmore e il progetto per Borgo Rivo. Questa è stata una leggera forzatura in una zona della città estremamente caotica dove non ha creato miglioramenti ma ha creato forse qualche problema. Nell'ambito della continuità amministrativa, però, siamo costretti a mantenerla. Non eravamo in condizioni tali da poter revocare l'intervento». Dal punto di vista strettamente tecnico l'assessore Maggi ha detto che «il tracciato è conforme a quello previsto dal Pums». Ha ricordato che «la realizzazione del percorso era condizione per poter beneficiare dei contributi di Agenda urbana» e che «i lavori sono stati attuati sulla base del progetto esecutivo approvato e redatto da tecnici qualificati». Su via Curio Dentato in particolare, «non sono stati sottratti spazi di sosta ha chiarito l'assessore in quanto sono stati utilizzati gli spazi dove era presente divieto di sosta e fermata». Maggi sottolinea invece i miglioramenti per le attività commerciali della zona. «E' stato possibile apportare interventi migliorativi ha spiegato - ossia realizzare aree di carico e scarico a servizio degli esercizi commerciali».