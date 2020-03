Vetrya, l’operatività aziendale non si ferma. Smart working attivo in tutte le sedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie al full smart working già attivo in tutte le sedi in Italia e all’estero, l’operatività aziendale del gruppo Vetrya non si ferma e i 200 dipendenti continueranno a svolgere le proprie attività da remoto.Vetrya, gruppo italiano leader nello sviluppo di servizi digitali, manterrà la propria regolare operatività anche a seguito delle ultime disposizioni da parte del Governo, grazie al piano di full smart working già avviato per tutte le sedi, in Italia e all’estero. La società, che ha sede a Orvieto, ha infatti già deciso autonomamente, a partire dal 22 febbraio scorso, di operare in modalità smart working, facendo svolgere le attività aziendali da remoto a tutti i 200 dipendenti delle sedi di Orvieto, Firenze, Milano, Roma, Madrid grazie alle tecnologie e gli strumenti di comunicazione digitale messi a disposizione dall’azienda.“Viviamo un momento di incertezza senza pari, in cui tutti dobbiamo fare sacrifici e trovare nuovi modi per dare al meglio il nostro contributo al Paese – ha commentato Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo Vetrya – abbiamo da sempre valorizzato le straordinarie possibilità offerte dalla tecnologia in ambito di lavoro a distanza e siamo convinti che da un quadro fortemente destabilizzante come quello che le imprese italiane si trovano ad affrontare, emergerà anche la consapevolezza della necessità di una adeguata e indispensabile infrastruttura di rete”.