Vetrya. Luca Tomassini annuncia l’apertura di una nuova sede a Mosca

Vetrya, gruppo internazionale impegnato nello sviluppo di servizi digitali, annuncia l’apertura della nuova sede di Mosca. A dare la notizia è stato Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato della società, che dal palco del Teatro "Mancinelli" di Orvieto, dove si è tenuto l’evento “La tradizione del futuro” ha comunicato l’approdo nel nuovo mercato.“Si tratta di un passo importantissimo per noi, che ci permette di presidiare un mercato in rapida espansione – ha sottolineato Tomassini – l’internazionalizzazione della società è alla base della nostra strategia e siamo orgogliosi di poter esportare il made in Italy digitale anche nella Federazione Russa”.Oltre alla sede di Mosca, Vetrya è presente negli Stati Uniti a Palo Alto (CA) attraverso Vetrya US Inc., sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, sul mercato latino americano con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con Vetrya Iberia Sl, a Madrid e sul mercato inglese a Londra attraverso la propria società Viralize UK Ltd.