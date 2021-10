Vertenza Vetrya, il deputato Pd Verini presenta una interrogazione parlamentare

Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:46

Una interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico. Il deputato umbro del Partito Democratico, Walter Verini, ha depositato un'interrogazione parlamentare riguardante la vertenza aziendale che si è aperta presso la società Vetrya di Orvieto.

Rivolgendosi al Ministro, Verini chiede se si «sia a conoscenza del fatto che l'imminente chiusura del sito, andrebbe a determinare gravi conseguenze in termini occupazionali e sociali per la regione Umbria e, in particolare, per l'intero territorio orvietano.«

In particolare, il deputato Dem, chiede che venga convocato, con la massima urgenza, «un tavolo di crisi, per avviare un confronto tra i vertici della società Vetrya Spa, i lavoratori, le istituzioni locali e le rappresentanze sindacali, affinché si possa giungere ad una soluzione che garantisca la continuità dell'attività del sito, salvaguardando i livelli occupazionali del territorio».