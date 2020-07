Vertenza Treofan: il 28 luglio picchetto sindacale davanti a Palazzo Spada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, 28 luglio, alle 16.30, davanti a Palazzo Spada: è la prima azione di coinvolgimento della politica locale a sostegno della vertenza della Treofan. Il picchetto di oggi sarà ripresentato domani in Piazza Italia, per sensibilizzare sia il Consiglio regionale che la Giunta, guidata da Donatella Tesei. Il sindacato e i lavoratori vogliono mettere la massima pressione alla direzione aziendale della Treofan perchè avvenga una scelta adeguata a favore del rilancio della fabbrica: per questo la richiesta alla “politica” è quella di concordare unitariamente i finanziamenti a fondo perduto previsti, facendo un tutt’uno degli stabilimenti di Terni e di Brindisi. Dalla Regione invece i lavoratori si aspettano, oltre che il continuo sostegno alla vertenza, pure la proposta di eventuali contributi previsti dal declino industriale di Terni: la spinta è di velocizzare qualsiasi nuova idea per evitare che poi la fabbrica ternana prenda la strada delle chiusura definitiva, come accaduto per quella di Battipaglia.