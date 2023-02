Verso il derby col Perugia, l'Osservatorio sospende la vendita dei biglietti per i tifosi della Ternana

Terni - L'Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive sospende la vendita dei biglietti ai tifosi della Ternana in vista della partita col Perugia.

L'Organismo del Ministero dell'interno ha emesso in data 8 febbraio la determina numero 7 che recita: “per l'incontro di calcio Perugia -Ternana in programma il prossimo 18 febbraio 2023 l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi ai rischio connesso alla gara e nel contempo fino all'assunzione di determinazione in merito".

L'Osservatorio invita ad interessare la società organizzatrice, cioè il Perugia, per non avviare la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Terni.