Verifiche su un viadotto, chiuso il valico della Somma

Ultimo aggiornamento: 16:22

PERUGIA - È stata chiusa nella notte tra giovedì e venerdì' in entrambi i sensi di marcia la statale «Flaminia» tra Strettura e il valico della Somma (per circa quattro chilometri dove è in corso un'ispezione programmata su un viadotto da parte dell'Anas. Il provvedimento - spiega la società - è stato adottato per consentire il completamento delle attività di verifica. La polizia stradale non segnala particolati criticità per il traffico tra Spoleto e Terni. I mezzi «leggeri» (fino a 3,5 tonnellate) sono deviati sul vecchio tracciato della Flaminia, con indicazioni sul posto. Iltraffico pesante - spiega l'Anas - è invece dirottato sulla strada statale 209 «Valnerina».Le verifiche tecniche completate nella giornata di venerdì da parte dei tecnici Anas hanno evidenziato la necessità di eseguire un intervento di ripristino di alcuni elementi del viadotto al km 114,800.L’intervento sarà suddiviso in due fasi: una prima fase per ripristinare la circolazione entro le festività natalizie e una seconda fase di risanamento complessivo.